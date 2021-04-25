İspanya'da maç esnasında sahaya atlayan köpeğin topla oynayabilmesi için karşılaşma durduruldu

Kedilerin girmesine alışık olduğumuz futbol sahalarına bu kez köpek girdi. İspanya 2. Ligi'nde Tudelano ile Amorebieta arasında oynanan maçın 81. dakikasında sahaya bir köpek atladı. Köpek, sanki sahibinin bahçesindeymiş gibi oynamaya başladı, futbolcuların topuna müdahale etti. Oyunu ve topu bırakmak istemeyen sevimli köpek için maç durduruldu.

TOPUN DIŞARI ÇIKTIĞINI GÖRÜNCE GİTTİ

Sahanın içinde koşturan köpeğin aklına koyduğu futbol topu, dışarı atıldı. Ve böylece sevimli köpek oyununu saha dışında sürdürebildi. Karşılaşmanın hakemi ise mücadeleyi kaldığı yerden devam ettirdi.