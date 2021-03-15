İspanya'da Madrid ve Murcia özerk hükümetlerindeki koalisyon krizleri ülke iç politikasını karıştırdı - Son Dakika

İspanya'da Madrid ve Murcia özerk hükümetlerindeki koalisyon krizleri ülke iç politikasını karıştırdı

15.03.2021 18:13
İspanya'da Madrid ve Murcia özerk hükümetlerindeki koalisyon krizleri ülke iç politikasını karıştırdı, System.String[]

İspanya'da ilk olarak Murcia, ardından Madrid özerk yönetim hükümetlerinde ortaya çıkan krizler, ülke iç politikasındaki taşları yerinden oynattı.

İspanya'da ilk olarak Murcia, ardından Madrid özerk yönetim hükümetlerinde ortaya çıkan krizler, ülke iç politikasındaki taşları yerinden oynattı.

İspanya'da mecliste ana muhalefet partisi konumunda olan, ülkedeki 17 özerk yönetimden Murcia ve Madrid'de, koalisyon hükümetleriyle iktidarda olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP), bu yerel yönetimlerdeki koalisyon ortağı liberal görüşlü Vatandaşlar (C's) partisinin desteğini kaybetti.

İlk olarak Murcia'da başlayan krizde Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile anlaşan C's, PP'yi iktidardan almak için hükümeti düşürme önergesi sundu.

Ancak PP, son andaki hamlesiyle C's'nin 6 milletvekilinden 3'ünü kendi safına çekerek 18 Mart'ta oylanması beklenen söz konusu önergenin kabul edilmemesi için yerel parlamento çoğunluğunu lehine çevirdi.

Murcia'nın ardından benzer bir siyasi gelişmenin Madrid'de yaşanacağı iddiaları üzerine de Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso, koalisyon ortağı C's ile bağlarını kopararak Madrid yerel parlamentosunun feshedilmesi ve erken yerel seçime gidilmesi kararı aldı.

Ayuso'nun kararından çok kısa bir süre sonra muhalefetteki PSOE ve Mas Madrid partilerinin sunduğu hükümeti düşürme önergesi, hukuki bir tartışma başlatsa da Madrid Adalet Yüksek Mahkemesi, 4 Mayıs'ta erken seçime gidilmesi yönünde karar aldı.

İki yerel yönetimde yaşanan krizin ardından sürpriz bir siyasi hamle de merkezi hükümette Başbakan 2. Yardımcısı ve 2030 Ajandası ve Sosyal Haklar Bakanı olan, Unidas Podemos Partisinin lideri Pablo İglesias'tan geldi.

İglesias, hükümetteki görevlerinden istifa ederek partisinin Madrid'de özerk hükümet başkan adayı olacağını açıkladı.

Madrid'de "PP ve aşırı sağ parti Vox koalisyonuyla bir hükümet kurulma riski olduğunu" vurgulayan İglesias, "Diktatörlüğün mirasçısı olan, devlet terörizmi uygulayan, göçmenlere, feministlere, eş cinsellere karşı şiddeti teşvik eden bu suçluları önlemek gerek." ifadesini kullandı.

"Bir parti militanı, en faydalı olacağı yerde olmalıdır." diyerek Madrid'de özerk hükümet başkanlığına aday olacağını duyuran İglesias, hükümetteki görevlerinin "Gelecekte Unidas Podemos'un başbakan adayı olacaktır." dediği, şimdiki Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz'a devredilmesini istedi.

İspanyol basını, iki özerk hükümette yaşananları, İglesias'ın istifa edip Madrid'deki seçimlerde aday olma kararını ve C's yönetim kadrosunda yapılan değişiklikleri "İç politikada deprem" olarak tanımlarken bu gelişmelerin iktidardaki PSOE-Unidas Podemos koalisyon hükümetini de etkileyeceği yorumları yapıldı.

Koalisyon, Hükümet, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Madrid ve Murcia özerk hükümetlerindeki koalisyon krizleri ülke iç politikasını karıştırdı - Son Dakika


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