Üye Girişi
İspanya'da mahkeme, Polisario Cephesi lideri Gali'yi serbest bıraktı - Son Dakika

İspanya'da mahkeme, Polisario Cephesi lideri Gali'yi serbest bıraktı

01.06.2021 17:10
İspanya'da mahkeme, Polisario Cephesi lideri Gali'yi serbest bıraktı, System.String[]

İspanya ile Fas arasında diplomatik krize neden olan Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali, hakkındaki iki ayrı suçlama nedeniyle açılan soruşturma kapsamında İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

İspanya ile Fas arasında diplomatik krize neden olan Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali, hakkındaki iki ayrı suçlama nedeniyle açılan soruşturma kapsamında İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

Batı Sahra bölgesinin bağımsızlığından yana olan Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin korona virüs (Covid-19) tedavisi için İspanya'ya kabul edilmesi Fas ve İspanya arasında diplomatik gerilime neden olmuştu. İspanya'nın Logrono kentindeki bir hastanede bulunan Polisario Cephesi lideri Gali, başkent Madrid'de bulunan İspanya Ulusal Mahkemesi'nde video konferans yoluyla ifade verdi. Gali'nin avukatı Manuel Olle, mahkeme sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Olle, Gali'nin işkence ve insanlık suçu işlediğine dair iddiaların yer aldığı suçlamaları tamamen reddettiğini belirterek, söz konusu suçlamaların "gerçek dışı" olduğunu söyledi. Avukat, davanın düşürülmesini isteyerek, müvekkilinin dava çözülene kadar ülkeden ayrılmayacağını söyledi.

Mahkeme, kendisine yöneltilen suçlamalarda Gali'nin sorumluluğunu gösteren bir kanıt bulunamadığı ve kaçma riski olmadığı gerekçesiyle ayrılıkçı lideri herhangi bir ihtiyati tedbir uygulanmaksızın serbest bıraktı. Gali'nin Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra özgür olacağı belirtildi.

Savcılığın avukatı Mariana Delmas ise Gali'nin ülkeden ayrılmasını engellemek amacıyla önleyici tedbirler alınması gerektiğini vurgulayarak, "Tedbir alınmasını istememin nedeni çok açık, ben kaçacak gibi görünüyor" dedi.

FAS VE İSPANYA ARASINDAKİ DİPLOMATİK GERİLİM

Geçtiğimiz günlerde Fas istihbaratı, Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin Covid-19 tedavisi için İspanya'da bulunduğu bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştı. Fas Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İspanya'nın, Gali'yi topraklarına kabul etmesinin ortaklık ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını belirterek, söz konusu tehlikeli eylemi haklı çıkarmaya yönelik açıklamalarının giderek arttığını kaydetmişti. Fas Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Gali'nin topraklarına girmesine izin vermesinin ihmal olmadığını, önceden tasarlanmış kasıtlı bir eylem olduğunu belirtmişti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ise yaptığı açıklamada, "İspanya'nın Polisario lideri Gali'yi sahte pasaportla kabul etmesi skandal" ifadesini kullanmıştı.

FAS'TAN CEUTA'YA DÜZENSİZ GÖÇMEN AKINI

Gali'nin İspanya'ya kabul edilmesinin ardından Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakması sonucu geçtiğimiz Mayıs ayında 8 binden fazla düzensiz göçmen, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve İspanya Anayasası'na göre Melilla ile birlikte özerk il statüsündeki Ceuta (Sebte) kentine yüzerek ya da yürüyerek giriş yapmıştı. Düzensiz göçmen akını, İspanya'nın bölgeye asker sevk etmesi ve Fas'ın sınır kontrolüne yeniden başlaması ile sona ermişti. Yaklaşık 7 bin 500 düzensiz göçmen Fas'a geri gönderilmişti.

BATI SAHRA MESELESİ

Fas Krallığı, 1975'te bir dönem İspanya sömürgesi olan Batı Sahra'yı topraklarına kattığını ilan ettiğinde bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik bugün hala devam ediyor. Fas, Batı Sahra'nın kendi egemenliğinde olduğunu savunurken, Polisario Cephesi de bağımsız bir devlet olduğunu ileri sürüyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu ile 1991'de anlaşılan ateşkese kadar Fas güvenlik güçleri ile Polisario Cephesi arasında şiddetli silahlı çatışmalar yaşanmış, ateşkesin ardından da Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler sonuca ulaşamamıştı.

-İHA-

İspanya'da mahkeme, Polisario Cephesi lideri Gali'yi serbest bıraktı
İspanya'da mahkeme, Polisario Cephesi lideri Gali'yi serbest bıraktı

Mahkeme, İspanya, Sahra, Fas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İspanya'da mahkeme, Polisario Cephesi lideri Gali'yi serbest bıraktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tarkan'dan kademeli normalleşme tepkisi: Müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık hiç adil değil Tarkan'dan kademeli normalleşme tepkisi: Müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık hiç adil değil Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'den HDP'nin kapatma davasıyla ilgili açıklama: İddianameyi tekrar hazırlıyoruz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'den HDP'nin kapatma davasıyla ilgili açıklama: İddianameyi tekrar hazırlıyoruz Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu

Son Dakika Haberleri
17:59 Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak
17:42 Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler
17:40 Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti
17:39 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi
17:18 Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi
17:17 İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir
17:11 Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
17:00 Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
16:42 Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti
16:33 Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi         
18:24
Meksika'da hazırlanan 'çocuk istismarı raporu' ülkeyi karıştırdı Meksika'da hazırlanan 'çocuk istismarı raporu' ülkeyi karıştırdı         
18:17
Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler         
17:42
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi         
17:40
Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi         
17:18
14 yaşındaki çocuğu asitle yok etmişti! 'İnsan kasabı' lakaplı Giovanni Brusca tahliye edildi 14 yaşındaki çocuğu asitle yok etmişti! 'İnsan kasabı' lakaplı Giovanni Brusca tahliye edildi         
16:55
Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar         
16:45
Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı         
15:40
Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş         
15:24
Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı!         
15:03
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL         
14:34
EDHO dizisinin oyuncularına saldırının iddianamesi hazırlandı! Oktay Kaynarca da müşteki EDHO dizisinin oyuncularına saldırının iddianamesi hazırlandı! Oktay Kaynarca da müşteki         
14:20
Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi         
12:37
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 18:41:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da mahkeme, Polisario Cephesi lideri Gali'yi serbest bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement