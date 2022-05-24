İspanya'da maymun çiçeği tespit edilenlerin sayısı 51'e çıktı - Son Dakika
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İspanya'da maymun çiçeği tespit edilenlerin sayısı 51'e çıktı

24.05.2022 22:23
İspanya'da maymun çiçeği tespit edilenlerin sayısı 51'e çıktı

İspanya'da çoğu başkent Madrid'de olmak üzere maymun çiçeği virüsü tespit edilenlerin sayısının 10 artarak 51'e çıktığı açıklandı.

İspanya'da çoğu başkent Madrid'de olmak üzere maymun çiçeği virüsü tespit edilenlerin sayısının 10 artarak 51'e çıktığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Kamu Sağlığı Komisyonundan yapılan açıklamada, Madrid'de 47, Endülüs ve Kanarya Adaları bölgelerinde 2'şer olmak üzere ülke genelinde maymun çiçeği virüsüne yakalananların sayısının 51'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede maymun çiçeği vaka sayısı 22 Mayıs'ta 41 açıklanmıştı.

Şüpheli 31 vakanın test sonuçlarının beklendiği İspanya, Avrupa Birliği üyeleri arasında maymun çiçeğinin en fazla görüldüğü ülke olarak ilk sırada bulunuyor.

Sağlık Bakanı Carolina Darias "Şüpheli vakaların testlerinde pozitiften daha çok negatif sonuç çıkıyor. Tüm vakalar gözetim altında." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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İspanya'da çoğu Madrid'de 40 kesin, 52 şüpheli maymun çiçeği vakası var İspanya'da çoğu Madrid'de 40 kesin, 52 şüpheli maymun çiçeği vakası var
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da maymun çiçeği tespit edilenlerin sayısı 51'e çıktı - Son Dakika


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