İspanya'da Müslüman bir mültecinin 'domuz başkenti' Zamora'daki hayatı
1 saat önce
İspanya'da Müslüman bir mülteci olan Majad, 'Domuz Başkenti' olarak bilinen Zamora'da inançlarına uygun nasıl yaşayabiliyor?
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:38
Majad El Din, İspanya
'da 'domuz başkenti' olarak bilinen Zamora kentinde yaşayan bir mülteci. Suriye
'deki savaş nedeniyle ülkesini terk etmiş ve yaklaşık üç yıldır Kastilya- Leon
bölgesinde yaşıyor.
Zamora'da 'Kutsal Hafta' boyunca yapılan festivalin her yerinde domuz etinin bulunduğu geleneksel yemekler sunuluyor. Bu kentteki gıda ürünlerinin ve yemeklerin satıldığı pazarda domuz eti ve jambon parçalarının içinde sunulduğu geleneksel sarımsak çorbası satılıyor.
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