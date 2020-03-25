İspanya'da Müslümanlara 'her cuma balkonlarda ezan okuyun' çağrısı

İspanya'da Müslüman cemiyetlerden yapılan çağrılarla sosyal medyada başlatılan kampanya ile ülkedeki Müslümanlardan, her cuma günü balkon ve ya pencerelere çıkarak koronavirüse karşı çalışan herkese destek amaçlı ezan okumaları istendi.View on euronews