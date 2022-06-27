İspanya'da, NATO Zirvesi için güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika
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İspanya'da, NATO Zirvesi için güvenlik önlemleri artırıldı

27.06.2022 18:07
İspanya'da, NATO Zirvesi için güvenlik önlemleri artırıldı

İspanya, 28-30 Haziran'da başkent Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi için güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı.

İspanya, 28-30 Haziran'da başkent Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi için güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı.

Zirve için oluşturduğu güvenlik planına, Yunan mitolojisindeki barış tanrıçasına atıfta bulunarak "Irene operasyonu" adını veren hükümet, NATO, Europol ve Interpol'un de aralarında bulunduğu polis ve askerlerden oluşan 10 bin güvenlik çalışanını görevlendirdi.

Zirvenin yapılacağı Madrid'deki IFEMA fuar alanının yanı sıra 44 ülkeden gelecek devlet veya hükümet başkanları ile dışişleri ve savunma bakanlarının kaldıkları otellerin çevrelerinde bazı yollar trafiğe kapatılırken kontroller artırıldı.

Resmi toplantıların olacağı 29-30 Haziran'da Madrid üzerinde 4 helikopterin eş zamanlı olarak uçacağı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca İspanya'nın Fransa ve Portekiz ile olan kara sınırlarındaki giriş ve çıkış noktalarında da kontrollerin artırıldığı bildirildi.

Hükümet yetkilileri, Madrid'de yaşayan halka olasılık dahilinde bu hafta evden çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

İklim değişikliği karşıtı örgütlerden Guernica tablosu önünde NATO karşıtı eylem

Diğer yandan iklim değişikliği karşıtı "Gelecek için Cumalar" ve "Yokoluş isyanı" örgütlerine bağlı bir grup genç, Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nde bulunan, Pablo Picasso'nun İspanya iç savaşını anlatan "Guernica" tablosunun önünde NATO karşıtı eylem yaptı.

NATO Zirvesi'ne gelen liderlerin ve eşlerinin Prado ve Reia Sofia müzelerine götürülecek olmalarını protesto eden grup, yere yatarak "Sanat ile savaşı karıştırmak kabul edilemez." sloganı attı.

Barışçıl eylem kısa sürede sona erdi.

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Kaynak: AA

İspanya, Hükümet, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da, NATO Zirvesi için güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika

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