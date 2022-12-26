Yaralı 2 kişinin ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı fakat otobüsün nehirden çıkarılması için operasyonların sürdüğü ifade edildi.

İspanya 'nın kuzeybatısında geçtiğimiz Cumartesi yerel saatle 21.30 sıralarında Lugo ve Vigo kentleri arasında yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs köprüden geçtiği sırada Lerez Nehri'ne düşmüştü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

Kaynak: İHA

İspanya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İspanya'da nehre uçan yolcu otobüsünde can kaybı sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika

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