İspanya'da nehre uçan yolcu otobüsünde can kaybı sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika
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İspanya'da nehre uçan yolcu otobüsünde can kaybı sayısı 6'ya çıktı

26.12.2022 17:13

İspanya'da bir yolcu otobüsünün köprüden geçtiği esnada Lerez Nehri'ne düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İspanya'nın kuzeybatısında geçtiğimiz Cumartesi yerel saatle 21.30 sıralarında Lugo ve Vigo kentleri arasında yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs köprüden geçtiği sırada Lerez Nehri'ne düşmüştü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Yaralı 2 kişinin ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı fakat otobüsün nehirden çıkarılması için operasyonların sürdüğü ifade edildi.

ALKOL VE UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Öte yandan, kazadan sağ olarak kurtarılan 63 yaşındaki şoför alkol ve uyuşturucu testine sokuldu. Şoförün testleri negatif çıktı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İspanya'da nehre uçan yolcu otobüsünde can kaybı sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da nehre uçan yolcu otobüsünde can kaybı sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika
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