İspanya'da Noel kutlamaları 6 kişi ile sınırlandırılabilir - Son Dakika

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetinin korona virüsün yayılmasını engellemek için Noel kutlamalarını 6 kişiyle sınırlamayı düşündüğünü açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez İtalyan mevkidaşı Giuseppe Conte ile gerçekleştirdiği basın toplantısında konuştu. Başbakan Sanchez ülkesinde Noel kutlamalarının 6 kişiyle sınırlandırılabileceğini düşündüğünü söyledi. Sanchez, "Bu herhangi bir yerden yerden çıkardığımız bir rakam değil. Sağlık uzmanlarının, bilim adamlarının bize enfeksiyonlarda başka bir dalgalanmayı önlemek için yeterince titiz ve kısıtlayıcı olduğunu söylediği bir sayıdır" diye konuştu.

İspanya'da hükümet bir sonraki kısıtlama kurallarını belirlemek için halen yerel hükümetlerle görüşmeleri sürdürüyor. Sağlık Bakanı Salvador Illa, bölgelerin sağlık direktörlerinin katıldığı zirvenin ardından görüşmelerin iyi ilerlediğini, ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. Bakan Illa, "Mümkün olan maksimum fikir birliğini oluşturacak bir dizi öneri üretmek istiyoruz" diyerek önümüzdeki hafta bir anlaşmaya varmayı umduğunu sözlerine ekledi.

Katalonya ve Madrid de dahil olmak üzere bazı bölgelerin sağlık direktörleri, Noel tatili ziyaretlerinin 10 kişi sınırlandırılmasını savunuyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 10 bin 222 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Son 24 saatte 369 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının da 44 bin 37'ye yükseldiği ifade edildi. - MADRİD