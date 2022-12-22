Şansın böylesi! Canlı çekilen büyük ikramiye salondaki seyirciye vurdu - Son Dakika
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Şansın böylesi! Canlı çekilen büyük ikramiye salondaki seyirciye vurdu

23.12.2022 01:01

İspanya'nın dünyaca ünlü Noel piyangosunda büyük ikramiye, Madrid'deki tiyatro salonunda çekilişi izleyenler arasından bir kişiye çıktı. Salonda büyük bir coşku yaşanırken şanslı kadın 400 bin euronun sahibi oldu.

İspanya'da 200 yıldan fazla geçmişe sahip olan ve toplamda 2 milyar 520 milyon euroluk ikramiyenin dağıtıldığı dünyaca ünlü Noel piyangosu dün çekildi. Madrid'deki Real Tiyatrosu'nda yapılan çekilişi canlı olarak izleyenler arasında oturan bir kadın, bilet başına 400 bin euro (vergiler çıkarıldığında 328 bin euro) ikramiyenin olduğu büyük ikramiyenin çıktığı 05490 numaralı bilet açıklandığında, bağırmaya başlayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

"EV ALMAK İSTİYORUM"

Salondaki diğer İspanyollar tarafından uzun süre alkışlanan Perla adlı talihli kadın İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Ben çok dindar, Katolik biriyim. Kısa bir süre önce babam vefat etti ve bence bu ikramiye Tanrı'nın işi. Şu anda kirada yaşıyorum ve işsizim. Çantamda sadece 95 sent var. İkramiye ile ev almak ve çocuklarımın eğitimine katkı sağlamak istiyorum." dedi.

180 SERİ OLARAK SATILIYOR

İspanya'da her yıl 22 Aralık'ta yapılan ve 4 saatten fazla süren Noel piyangosu çekilişi çok sayıda kişiye ikramiye dağıtmasıyla biliniyor. Son yılların en çok kişiye dağıtılan Noel piyangosunun bu yıl çekildiğini aktaran Piyango Müdürlüğü, büyük ikramiyenin Madrid, Valensiya, Valladolid, Alicante, Navarra başta olmak üzere 15 kadar kentte binlerce kişiye çıktığını açıkladı. Alışılagelmiş piyangodan farklı olan İspanya'daki Noel piyangosu, 5 haneli numaralardan 10'arlı toplam 180 seri olarak satışa sunuluyor.

BÜYÜK İKRAMİYE 4 MİLYON EURO

Bilet fiyatı 20 euro olurken, tek bileti olan kişi çıkan ikramiyenin yüzde 10'unu alıyor. Bu yılki büyük ikramiye 4 milyon euro (tek bilet için 400 bin euro) olurken, diğer ikramiyeler şu şekilde sıralandı: 1 milyon 250 bin euro, 500 bin euro, 200 bin euro, 8 adet 50 bin euro ve 1794 adet 1000 euro.

Kaynak: AA
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İspanya, Madrid, Noel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şansın böylesi! Canlı çekilen büyük ikramiye salondaki seyirciye vurdu - Son Dakika

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