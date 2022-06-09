İspanya'da orman yangını: 3 yaralı - Son Dakika
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İspanya'da orman yangını: 3 yaralı

09.06.2022 12:37
İspanya'da orman yangını: 3 yaralı

- İspanya'da orman yangını: 3 yaralı İspanya'nın güneyindeki Pujerra dağının eteklerinde başlayan yangın nedeniyle 7 bin kişinin yaşadığı Benahavis kasabasının merkezi tahliye edildi, 3 itfaiyeci yaralandı.

- İspanya'da orman yangını: 3 yaralı

MALAGA - İspanya'nın güneyindeki Pujerra dağının eteklerinde başlayan yangın nedeniyle 7 bin kişinin yaşadığı Benahavis kasabasının merkezi tahliye edildi, 3 itfaiyeci yaralandı.

İspanya'nın güneyinde orman yangını çıktı. Endülüs Orman Yangını Dairesi tarafından yapılan açıklamada, yangının Endülüs özerk bölgesinin kıyı şeridini içeren turistik Costa del Sol'un yukarısında, Sierra Bermejain'deki Pujerra dağının eteklerinde başladığı bildirildi. Sıcak hava ve rüzgarların yangını körüklediği, 100 askeri personel ve 250 civarında itfaiyeci ile alevlere müdahale edildiği aktarıldı. Yangın nedeniyle 7 bin kişinin yaşadığı Benahavis kasabasının merkezi de tahliye edildi. Endülüs özerk yönetimi başkanı Juanma Moreno, "Ne yazık ki INFOCA'dan 3 itfaiyecinin farklı derecelerde yanıklara maruz kaldığını ve birinin vücudunun yüzde 25'inin yandığını, Malaga hastanesine kaldırıldığını bildirmek zorundayız" dedi.

İspanya'da orman yangını: 3 yaralı
İspanya'da orman yangını: 3 yaralı
İspanya'da orman yangını: 3 yaralı
İspanya'da orman yangını: 3 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Orman Yangını, İspanya, Malaga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da orman yangını: 3 yaralı - Son Dakika

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