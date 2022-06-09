- İspanya'da orman yangını: 3 yaralı

MALAGA - İspanya'nın güneyindeki Pujerra dağının eteklerinde başlayan yangın nedeniyle 7 bin kişinin yaşadığı Benahavis kasabasının merkezi tahliye edildi, 3 itfaiyeci yaralandı.

İspanya'nın güneyinde orman yangını çıktı. Endülüs Orman Yangını Dairesi tarafından yapılan açıklamada, yangının Endülüs özerk bölgesinin kıyı şeridini içeren turistik Costa del Sol'un yukarısında, Sierra Bermejain'deki Pujerra dağının eteklerinde başladığı bildirildi. Sıcak hava ve rüzgarların yangını körüklediği, 100 askeri personel ve 250 civarında itfaiyeci ile alevlere müdahale edildiği aktarıldı. Yangın nedeniyle 7 bin kişinin yaşadığı Benahavis kasabasının merkezi de tahliye edildi. Endülüs özerk yönetimi başkanı Juanma Moreno, "Ne yazık ki INFOCA'dan 3 itfaiyecinin farklı derecelerde yanıklara maruz kaldığını ve birinin vücudunun yüzde 25'inin yandığını, Malaga hastanesine kaldırıldığını bildirmek zorundayız" dedi.