İspanya'da orman yangınları devam ediyor 3 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika

İspanya'da orman yangınları devam ediyor: 3 bin kişi tahliye edildi

İspanya, (DHA)- İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde başlayan orman yangınları devam ediyor. İspanya medyası, 3 bin kişinin yangınlar nedeniyle tahliye edildiğini duyurdu.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesindeki Huelva ilinin Almonaster la Real belediyesine yakın bölgedeki ormanlık bölgelerde başlayan yangın devam ediyor. İspanya medyası, Pazar gününden itibaren 3 bin 100 kişinin yangın nedeniyle tahliye edildiğini duyurdu. Yangının 100 kilometrekarelik bölgeye yayıldığı duyurulurken; rüzgar nedeniyle daha fazla yayılmasından endişe duyulduğu aktarıldı. Bölgenin dağlık olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yanan bölgelere ulaşmakta zorluk yaşadığı ifade ediliyor.