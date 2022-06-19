İspanya'da orman yangınlarına müdahale sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya'da orman yangınlarına müdahale sürüyor

19.06.2022 11:18
İspanya'da orman yangınlarına müdahale sürüyor

Avrupa'da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte İspanya'nın Katalonya ve Kastilya ve Leon bölgesinde başlayan orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

Avrupa'da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte İspanya'nın Katalonya ve Kastilya ve Leon bölgesinde başlayan orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

İspanya medyası, ülkede 50'den fazla bölgede orman yangını olduğunu duyurdu. Ülkenin doğusunda, yangının en tehlikeli ve yoğun olduğu bölge olarak kabul edilen Sierra de la Culebra'daki dağlık alanlarda yangına müdahale anları saniye saniye kameralara yansıdı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sierra de la Culebra'nın bulunduğu Kastilya ve Leon Özerk Bölgesi'nin Başbakanı Alfonso Manueco ile görüştüğünü ifade ederek, "İspanya Hükümeti, Zamora, Sierra de La Culebra'daki korkunç yangınla mücadele etmek için elindeki tüm araçlarla Kastilya ve Leon'a yardım etmeye devam edecek. Düşüncelerim yangından etkilenenlerledir" dedi.


YORUMLAR
500
Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 30'dan farklı yerde orman yangını çıktı İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 30'dan farklı yerde orman yangını çıktı
Kaynak: DHA

İspanya, Leon, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da orman yangınlarına müdahale sürüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 11:35:31. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya'da orman yangınlarına müdahale sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement