İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyorBin 600 hektar alan kül oldu - Son Dakika
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İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyorBin 600 hektar alan kül oldu

17.06.2022 13:17

- İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor Bin 600 hektar alan kül oldu İspanya'da aşırı sıcak hava dalgasının yol açtığı üç farklı orman yangını, şu ana kadar bin 600 hektar alanı küle çevirdi.

- İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Bin 600 hektar alan kül oldu

BARSELONA - İspanya'da aşırı sıcak hava dalgasının yol açtığı üç farklı orman yangını, şu ana kadar bin 600 hektar alanı küle çevirdi.

İspanya'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla ülkenin üç farklı noktasında çıkan orman yangını devam ediyor.

Katalonya özerk bölgesinin itfaiye teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre Lleida'ya bağlı Baldomar, Tarragona'ya bağlı Corbera d'Ebre ve Castellar Ribera kasabalarındaki yangınlarda şu ana kadar bin 600 hektarlık alan kül oldu. Alevlere yüzlerce itfaiyeci, 120 kamyon ve 19 uçakla müdahale edildiği vurgulandı.

Baldomar'da alevlerin 20 bin hektarlık orman ve tarım arazisini tehdit ettiği belirtilirken, yangınlarda şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadı.

Devlet meteoroloji kurumu AEMET tarafından yapılan açıklamada, orman yangınları konusunda yüksek risk uyarısında bulunuldu.

Ülkede geçtiğimiz haftadan bu yana sıcak hava dalgası etkili olurken, sıcaklıklar birçok noktada 40 dereceyi aşmıştı.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyorBin 600 hektar alan kül oldu - Son Dakika

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