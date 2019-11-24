Son Dakika Haberleri: İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgi
Son Dakika Kültür Sanat İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgi - Son Dakika

İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgi

6 saat önce

İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen aktör Can Yaman'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı.

İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgi, System.String[]

İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen aktör Can Yaman'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı.

İspanya'da son dönemlerde çok revaçta olan Türk dizilerini takip eden ve "Erkenci Kuş" ile "Dolunay" dizilerinde oynayan Can Yaman'a özel hayranlık duyan İspanyollar, Türk aktörü görmek için Madrid havalimanına akın etti.

Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Yaman'ın Madrid'e geleceğini öğrenen çok sayıda İspanyol, sabah erken saatlerde terminale gitti.

Can Yaman'ın İspanyol hayranlarından Cristina, AA muhabirine, "Asturias, Cadiz, Valensiya, İspanya'nın her yerinden yüzlerce kişi Can Yaman'ı görmek için buraya geldi, onu çok seviyoruz. Biz dört arkadaş havalimanında sabahladık, 19 saattir bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Alicante'den sabah çok erken yola çıkıp 6 saat araba kullanarak geldim." diyen Maria ise tek arzusunun sadece oyuncu Can Yaman'ı görmek olduğunu söyledi.

Madrid Barajas Adolfo Suarez Havalimanındaki birinci terminalin çıkışını dolduran Yaman'ın İspanyol hayranlarının, kalp şeklinde ve "Can" yazılı balonlar taşıdığı görüldü.

İspanyol ve Türkçe "Hoşgeldin", "Sen en iyisinin" yazılı pankartlar taşıyan Yaman hayranları, Facebook'ta 5 ay önce açtıkları "Can Yaman hayranları" sayfasının şimdiden 8 bin üyesi olduğunu belirtti.

Bu arada Yaman hayranlarının sayılarının çok fazla olması nedeniyle havalimanındaki özel güvenlikçilerin yanı sıra İspanya ulusal polisi ve jandarma da takviye olarak geldi.

Kapıların açılıp Can Yaman'ın çıkışıyla yaşanan izdihamı önlemek için güvenlik koridoru oluşturan İspanyol polisi, Türk aktörü koşarak havalimanından çıkardı. Bu sırada bazı kadın hayranların fenalık geçirdiği görüldü.

Havalimanı dışında özel araca bindirilen Can Yaman, polis aracı eşliğinde oteline gitti.

İspanya'da Mediaset televizyon grubunun magazin programlarına konuk olacak Yaman, pazartesi ve salı günü röportajlar vererek, hayranlarıyla buluşacak.

Can Yaman, İspanya, Madrid, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Real Madrid, Callum Hudson-Odoi'yi kadrosuna katmak istiyor!
İspanya'da Can Yaman izdihamı! Binlerce kişi karşıladı Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 01:12:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]