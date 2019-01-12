Son Dakika Haberleri: İspanya'da 'Penguen' Motosikletçiler 36'ncı Kez Bir Araya Geldi

İspanya'da 'Penguen' Motosikletçiler 36'ncı Kez Bir Araya Geldi

1 saat önce

1982'den beri dünyanın farklı yerlerinden gelen motosiklet tutkunları, her ocak ayında İspanya'nın Valladolid kentinde buluşuyor.

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1982'den beri dünyanın farklı yerlerinden gelen motosiklet tutkunları, her ocak ayında İspanya'nın Valladolid kentinde buluşuyor. Avrupa'da bir araya gelen katılımcılar, soğuk havalarda buluştukları için kendilerine 'penguen' diyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:04 

Avrupa, Valladolid, İspanya, Dünya
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