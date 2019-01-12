İspanya'da 'Penguen' Motosikletçiler 36'ncı Kez Bir Araya Geldi
1 saat önce
1982'den beri dünyanın farklı yerlerinden gelen motosiklet tutkunları, her ocak ayında İspanya'nın Valladolid kentinde buluşuyor.
1982'den beri dünyanın farklı yerlerinden gelen motosiklet tutkunları, her ocak ayında İspanya
'nın Valladolid
kentinde buluşuyor. Avrupa
'da bir araya gelen katılımcılar, soğuk havalarda buluştukları için kendilerine 'penguen' diyor
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:04
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