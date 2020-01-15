İspanya'da petrokimya işletmesindeki patlamada ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
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İspanya'da petrokimya işletmesindeki patlamada ölü sayısı 2'ye çıktı

6 saat önce

İspanya'nın doğusundaki Tarragona kentindeki petrokimya endüstri bölgesinde dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye çıkarken, yaralı 8 kişiden 2'sinin durumunun halen ağır olduğu bildirildi.

İspanya'da petrokimya işletmesindeki patlamada ölü sayısı 2'ye çıktı, System.String[]

İspanya'nın doğusundaki Tarragona kentindeki petrokimya endüstri bölgesinde dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye çıkarken, yaralı 8 kişiden 2'sinin durumunun halen ağır olduğu bildirildi.

Patlamanın olduğu bölgedeki Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Quim Torra ve beraberindeki yetkililer, olay sonrası kayıp olan işçinin cesedine bu sabah ulaşıldığını duyurdu.

Basına verilen bilgilerde, patlamadan dolayı işletmedeki işçilerden 1'inin öldüğü, 2'si ağır 8 kişinin de yaralı durumda olduğu belirtildi.

Olayda ölen 59 yaşındaki İspanyol vatandaşının ise patlamanın etkisiyle fırlayan bir reaktör kapağının vücuduna isabet etmesiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Bir ton ağırlığındaki reaktör kapağının patlamayla fırlayarak yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir evin pencere bölümünü yıkıp, içeri girdiği aktarıldı.

"Bu patlamanın nedenini araştıracağız"

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu patlamanın nedenini araştıracağız. Bölgemiz için çok önemli bir endüstri ve İsviçre saati gibi çalışması gereken bir mekanizmanın nerede aksadığını herkes bilmeli." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, patlamaya, petrokimya işletmesindeki reaktör tanklardan birinde yaşanan sorunun neden olduğu bilgisini paylaştı.

Sendikalar ise petrokimya işletmesinde güvenliği garanti edecek yeterli personelin çalıştırılmadığı ve iş güvenliğiyle ilgili protokolün tam uygulanmadığı suçlamasında bulundu.

Patlamanın olduğu şirketin, İspanya'da polimer üretimi için kullanılan, yılda 140 bin ton üretim kapasitesine sahip etilen oksit işleyen tek endüstri olduğu belirtiliyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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