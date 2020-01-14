İspanya'da petrokimya tesisinde patlama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İspanya'da petrokimya tesisinde patlama - Son Dakika

İspanya'da petrokimya tesisinde patlama

6 saat önce

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin Tarragona şehrinde bulunan bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.

İspanya'da petrokimya tesisinde patlama, System.String[]

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin Tarragona şehrinde bulunan bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.


İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde yer alan Tarragona şehrinde bulunan bir petrokimya tesisinde patlamana meydana geldiği belirtildi. Patlama sonrası çıkan yangına müdahale etmek için 8 itfaiye ekibinin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Sivil Savunma İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Olayda şu ana kadar yaralı olup olmadığı bilinmiyor" denildi.


Öte yandan patlama nedeniyle bölge sakinlerinin büyük panik yaşadığı belirtildi. - MADRİD

İspanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
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