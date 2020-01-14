İspanya'da petrokimya tesisinde patlama - Son Dakika
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İspanya'da petrokimya tesisinde patlama

6 saat önce

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin Tarragona şehrinde bulunan bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin Tarragona şehrinde bulunan bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde yer alan Tarragona şehrinde bulunan bir petrokimya tesisinde patlamana meydana geldiği belirtildi. Patlama sonrası çıkan yangına müdahale etmek için 8 itfaiye ekibinin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Sivil Savunma İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Olayda şu ana kadar yaralı olup olmadığı bilinmiyor" denildi.

Öte yandan patlama nedeniyle bölge sakinlerinin büyük panik yaşadığı belirtildi.

(İHA)

İspanya'da petrokimya tesisinde patlama

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
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