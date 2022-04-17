İspanya'da piyasa değeri 174 milyon euro olan 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi - Son Dakika
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İspanya'da piyasa değeri 174 milyon euro olan 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi

17.04.2022 19:21

İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarındaki bir teknede 2 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesinin ardından teknede bulunan 5 mürettebat gözaltına alındı.

İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarındaki bir teknede 2 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesinin ardından teknede bulunan 5 mürettebat gözaltına alındı. Kokainin piyasa değerinin yaklaşık 174 milyon euro olduğu aktarıldı.

İspanya'da 13 Nisan Çarşamba günü Kanarya Adaları'nın güneyindeki sularda, içinde 2 ton 900 kilogram kokain bulunan bir balıkçı teknesi ele geçirildi. İspanyol güvenlik güçleri teknede bulunan 5 mürettebatın tutuklandığını aktardı. Yetkililer, ihbar üzerine yakalanan "AKT 1" adlı 20 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinin Kanarya Adaları'na 300 mil uzaklıkta durdurulduğunu açıklarken, 2 bin 900 kilogram kokainin ise yakıt tanklarından birinde gizlenmiş halde bulunduğunu bildirdi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 174 milyon euro olduğu belirtildi.

Balıkçı teknesinin yakalandığı deniz bölgesi, İspanyol güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele birimleri tarafından yasadışı uyuşturucu ticaretinde "Afrika Yolu" olarak tanımlanan güzergah üzerindeki bir aktarma alanı olduğu biliniyor. Özellikle Kolombiyalı uyuşturucu tacirlerinin Avrupa'ya teslimat yapabilmek için bu bölgedeki balıkçıları kullandıkları belirtiliyor.

Balıkçı teknesine düzenlenen operasyon anları güvenlik güçleri tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

(Saim Sevinç/İHA)

İspanya'da piyasa değeri 174 milyon euro olan 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi
İspanya'da piyasa değeri 174 milyon euro olan 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi
İspanya'da piyasa değeri 174 milyon euro olan 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İspanya'da piyasa değeri 174 milyon euro olan 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da piyasa değeri 174 milyon euro olan 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi - Son Dakika
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