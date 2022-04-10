İspanya'da piyasa değeri 29 milyon euro olan binden fazla dondurulmuş hayvan ele geçirildi - Son Dakika
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İspanya'da piyasa değeri 29 milyon euro olan binden fazla dondurulmuş hayvan ele geçirildi

10.04.2022 23:07
İspanya'da piyasa değeri 29 milyon euro olan binden fazla dondurulmuş hayvan ele geçirildi

İspanya'nın Valencia şehrinde düzenlenen operasyonla bir işadamına ait piyasa değeri 29 milyon euro olan bin 90 adet dondurulmuş hayvan ele geçirildi.

İspanya'nın Valencia şehrinde düzenlenen operasyonla bir işadamına ait piyasa değeri 29 milyon euro olan bin 90 adet dondurulmuş hayvan ele geçirildi. Yetkililer, 400'den fazla hayvanın koruma altındaki türlere ait olduğunu bildirdi.

İspanya'nın Valencia şehrine bağlı Betera kasabasında Sivil Muhafızları tarafından yapılan operasyonda iki ayrı depoda toplam bin 90 adet dondurulmuş hayvan ele geçirildi. Söz konusu hayvanlardan 405'inin ise koruma altındaki türlere ait olduğu bildirildi. Yetkililer, bir işadamına ait olduğu tespit edilen dondurulmuş hayvan koleksiyonunun toplam değerinin 29 milyon euro olduğunu açıkladı.

Operasyon ile İspanya tarihinde koruma altındaki türlere ait en büyük dondurulmuş hayvan koleksiyonunun ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen hayvanlar arasında nesli tükenmiş olan kıvrık boynuzlu Oriks ile nesli tükenme tehlikesi altında olan Addaks ve Bengal kaplanı bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen diğer dondurulmuş hayvanlar arasında çita, leopar, aslan, vaşak, kutup ayısı, kar leoparı, beyaz gergedanın yanı sıra 198 adet fildişi de bulunuyor.

İspanya Sivil Muhafızları operasyon sonucunda iki kişinin tutuklanarak haklarında kaçakçılık ve doğal hayatın korunmasına karşı suç işleme şüphesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi. - MADRİD

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Valencia, İspanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İspanya'da piyasa değeri 29 milyon euro olan binden fazla dondurulmuş hayvan ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da piyasa değeri 29 milyon euro olan binden fazla dondurulmuş hayvan ele geçirildi - Son Dakika
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