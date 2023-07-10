İspanya'da yaşlı kadın, plajda cinsel ilişkiye girenleri terlikle dövdü - Son Dakika
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İspanya'da yaşlı kadın, plajda cinsel ilişkiye girenleri terlikle dövdü

10.07.2023 15:50

İspanya'nın Majorca plajında iki kadın cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. Olay, plaj ziyaretçileri arasında tartışmalara sebep olurken, duruma şahit olan yaşlı bir kadın eline terlik alarak çifti dövdü.

İspanya'nın Majorca kentinde 7 Temmuz'da popüler Playa de Palma tatil beldesinde gerçekleşen olayda, bir kadının diğer bir kadının üzerinde olduğu görüntüler kayda alındı. Yaşlı bir kadının çifti terlikle dövdüğü anlar sosyal medyada infial yarattı.

"BURAYI TERK EDİN"

Söz konusu görüntülerdeKadınlar ilişkiye girdikleri sırada yanlarına gelen sinir yaşlı bir kadın, çifte terlikle vurmaya başladı. Öfkeli kadının çifte "Burayı terk edin, buradan çıkın, otele gidin!" diye bağırdığı anlar yer alıyor.

İspanya'da yaşlı bir kadın, plajda ilişkiye giren iki kadını terlikle dövdü

UYARILARA KULAK TIKADILAR

Çiftin ise, plaj ziyaretçilerinin cinsel eylemlerini durdurmaları için ısrarlı çağrılarına kulak tıkaması izleyenleri çileden çıkardı. Başka bir kadın da, ilişkiye girmeye devam eden çiftin üzerine bir avuç dolusu kum atarak cinsel eylemlerine son vermelerini istedi.

İspanya'da yaşlı bir kadın, plajda ilişkiye giren iki kadını terlikle dövdü

ÜZERİLERİNE KUM ATTILAR

Ancak, kumun üzerlerine atılmasına rağmen çift hala yerde kalmaya devam etti. Bu durumda bir kadın, çiftin üzerine başka bir yığın kum fırlattı. Bunun üzerine çift eylemlerine ara verip elbiselerini düzeltti. İlişkiye giren çift, kendilerini uyaran vatandaşlara sinirli bir şekilde hakaretler yaparak plajdan ayrıldı.

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Son Dakika 3. Sayfa İspanya'da yaşlı kadın, plajda cinsel ilişkiye girenleri terlikle dövdü - Son Dakika


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