İspanya'da hava yolu şirketlerindeki greve Iberia Express de eklendi - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya'da hava yolu şirketlerindeki greve Iberia Express de eklendi

28.08.2022 11:48
İspanya'da hava yolu şirketlerindeki greve Iberia Express de eklendi

İspanya'da Rayanair ve Easyjet hava yolları şirketinde devam eden greve bugünden itibaren İspanyol hava yolu şirketi Iberia Express de katıldı.

İspanya'da Rayanair ve Easyjet hava yolları şirketinde devam eden greve bugünden itibaren İspanyol hava yolu şirketi Iberia Express de katıldı.

Iberia Express çalışanlarının bağlı olduğu sendika (USO), 532 kabin memurunu kapsayan greve bugün başlandığını, 6 Eylül'e kadar sürmesi öngörülen grevden dolayı toplamda 92 uçuşun iptal edileceğini duyurdu.

Sendika, 10 gün sürecek grevin nedenini, kabin memurlarının 2015'ten bu yana dondurulan maaşlarının artırılmasına yönelik 8 aydır devam eden müzakerelerde herhangi bir sonuç alınamamasını gösterdi.

Madrid ile bağlantılı Mayorka, Büyük Kanarya, Santiago de Compostela, Sevilya, Malaga, Tenerife kentlerine uçuşları kapsayacak grevden 17 bin kadar yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

USO'nun sözcülerinden Estefania Diaz, "Iberia Express, çalışanlarının hoşnutsuzluğunun farkında ama toplantılarda herhangi bir teklif getirmiyor. Çalışma koşullarında bir güvence vermiyor." ifadelerini kullandı.

Diaz, İspanyol hava yolu şirketini "dürüst ve profesyonel müzakere yerine yolcuları rehine gibi kullanmakla" suçladı.

Iberia Express'ten yapılan açıklamada da bunun, Ulaştırma Bakanlığının belirlediği asgari hizmetleri ihlal eden bir grev olduğu öne sürülerek 28-31 Ağustos'ta planlanan uçuşların yüzde 93,2'sinin gerçekleşeceği, bu tarihlerde 28 uçuşunun iptal edildiği bildirildi.

İspanya'da Ryanair kabin memurları toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadığı için 8 Ağustos'tan bu yana hafta içi pazartesi-perşembe arasında grev yaparken, maaşlarının Kovid-19 salgını öncesindeki seviyeye getirilmesini isteyen Easyjet pilotları da hafta sonları iş bırakıyor.

YORUMLAR
500
'Afyonkarahisar'dan İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü' Sürüyor 'Afyonkarahisar'dan İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü' Sürüyor Sezonun başlamasına sayılı günler kala palamudun görüntüsü bol olacağı yönünde Sezonun başlamasına sayılı günler kala palamudun görüntüsü bol olacağı yönünde
Kaynak: AA

İspanya, Sendika, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da hava yolu şirketlerindeki greve Iberia Express de eklendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:17 Hull City'nin teknik patronu resmen açıkladı: Dimitris Pelkas'ın transferi 72 saat içinde duyurulacak
10:35 Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemliyle radar kilidi attı
10:29 Yasmin Erbil, bikinili pozlarını "Geri döndüm" notuyla paylaştı
10:17 6 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Sibel Çelik'i öldürüp bulunduğu evi yakan katil Almanya'dan Türkiye'ye getirildi
09:48 AK Parti sahaya iniyor! Kararsız seçmenlerle görüşmek için "ikna ekipleri" kuruldu
09:41 Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var
09:25 Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
09:21 Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor
09:11 Çorum Diyanet-Sen, Aleyna Tilki'yi hedef gösterdi: Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan Tilki'nin konseri iptal edilsin
08:59 ABD'de elektrikli araç dönemi başlıyor! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 11:48:31. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya'da hava yolu şirketlerindeki greve Iberia Express de eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement