İspanya'da hava yolu şirketlerindeki greve Iberia Express de eklendi

İspanya'da Rayanair ve Easyjet hava yolları şirketinde devam eden greve bugünden itibaren İspanyol hava yolu şirketi Iberia Express de katıldı.

Iberia Express çalışanlarının bağlı olduğu sendika (USO), 532 kabin memurunu kapsayan greve bugün başlandığını, 6 Eylül'e kadar sürmesi öngörülen grevden dolayı toplamda 92 uçuşun iptal edileceğini duyurdu.

Sendika, 10 gün sürecek grevin nedenini, kabin memurlarının 2015'ten bu yana dondurulan maaşlarının artırılmasına yönelik 8 aydır devam eden müzakerelerde herhangi bir sonuç alınamamasını gösterdi.

Madrid ile bağlantılı Mayorka, Büyük Kanarya, Santiago de Compostela, Sevilya, Malaga, Tenerife kentlerine uçuşları kapsayacak grevden 17 bin kadar yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

USO'nun sözcülerinden Estefania Diaz, "Iberia Express, çalışanlarının hoşnutsuzluğunun farkında ama toplantılarda herhangi bir teklif getirmiyor. Çalışma koşullarında bir güvence vermiyor." ifadelerini kullandı.

Diaz, İspanyol hava yolu şirketini "dürüst ve profesyonel müzakere yerine yolcuları rehine gibi kullanmakla" suçladı.

Iberia Express'ten yapılan açıklamada da bunun, Ulaştırma Bakanlığının belirlediği asgari hizmetleri ihlal eden bir grev olduğu öne sürülerek 28-31 Ağustos'ta planlanan uçuşların yüzde 93,2'sinin gerçekleşeceği, bu tarihlerde 28 uçuşunun iptal edildiği bildirildi.

İspanya'da Ryanair kabin memurları toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadığı için 8 Ağustos'tan bu yana hafta içi pazartesi-perşembe arasında grev yaparken, maaşlarının Kovid-19 salgını öncesindeki seviyeye getirilmesini isteyen Easyjet pilotları da hafta sonları iş bırakıyor.