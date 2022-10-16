İspanya'da restoranda patlama: 7 yaralı - Son Dakika
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İspanya'da restoranda patlama: 7 yaralı

16.10.2022 20:22
İspanya'da restoranda patlama: 7 yaralı

İspanya'nın Tarragona kentinde bulunan bir restoranda meydana gelen patlamada 2'si ağır toplam 7 kişi yaralandı.

İspanya'nın Tarragona kentinde bulunan bir restoranda meydana gelen patlamada 2'si ağır toplam 7 kişi yaralandı.

İspanya'nın Tarragona kentinde bulunan bir Japon restoranında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenler patlama meydana geldi. Patlamanın yerel saatle 16.00'da restoranın kapalı olduğu saatte meydana geldiği ifade edilerek, 2'si ağır toplam 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Tarragona Belediye Başkanı Pau Ricoma yaptığı açıklamada, yaralılar arasında yoldan geçen 2 kişi olduğunu ifade ederek, "Patlamaya neyin neden olduğu belli değil ama gaz olduğu neredeyse kesin" dedi.

Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, polis patlamayla ilgili soruşturma başlattı. - MADRİD

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tarragona, İspanya, Japon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İspanya'da restoranda patlama: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da restoranda patlama: 7 yaralı - Son Dakika
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