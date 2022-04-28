İspanya'da Romanlara karşı ırkçı ayrımcılık ilk kez ceza kanununa giriyor - Son Dakika
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İspanya'da Romanlara karşı ırkçı ayrımcılık ilk kez ceza kanununa giriyor

28.04.2022 11:43
İspanya'da Romanlara karşı ırkçı ayrımcılık ilk kez ceza kanununa giriyor

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin iki ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos, Romanlara karşı ırkçı ayrımcılık suçunun ceza kanununa girmesi yönünde yasal değişiklik yapılması konusunda anlaştı.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin iki ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos, Romanlara karşı ırkçı ayrımcılık suçunun ceza kanununa girmesi yönünde yasal değişiklik yapılması konusunda anlaştı.

Meclis Eşitlik Komisyonunda kabul edilen tasarıyla, Romanlara karşı alenen, yayma yoluyla ya da yücelterek işlenen ırkçı ayrımcılık veya aşağılama suçlarına 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası getirilmesi öngörülüyor.

Söz konusu tasarının meclis genel kurulunda kabul edilmesi halinde İspanya'da ilk kez Romanlara karşı ırkçı ayrımcılık suçu ceza kanununa girmiş olacak.

İspanya'da mevcut durumda 750 bin kadar Roman yaşıyor.

Ülkede 2020'de dönemin Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias ve 2021'de Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Pere Aragones, 30 Temmuz 1749 tarihinde 12 bine kadar Roman'ın İspanya'da cezaevlerine atılıp, "zulüm ve kurumsal ırkçılık görmesinden" dolayı özür dilemişti.

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İşçi Partisi, Koalisyon, Eşitlik, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Romanlara karşı ırkçı ayrımcılık ilk kez ceza kanununa giriyor - Son Dakika


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