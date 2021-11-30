İspanya'da Romanyalı 4 göçmen, barındıkları binada çıkan yangında öldü - Son Dakika

İspanya'nın Barselona kentinde, evsiz Romanyalı 8 göçmenin barındığı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Barselona Belediyesinden ve itfaiye ekiplerinden yapılan açıklamada, sabah yerel saat ile 06.00 sıralarında kent merkezindeki Tetuan Meydanı'ndaki binada yangın ihbarı alan itfaiye ekiplerinin olay yerine gittiğinde 4 kişinin cesedine ulaştıkları, hafif yaralı 4 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Binanın eski bir banka ofisinin olduğu zemin katının Romanyalı 8 göçmen tarafından bir süredir barınmak için işgal edildiği belirtildi.

Yangında hayatını kaybeden 4 kişinin aynı aileden, çocukların 1 ila 3 yaşlarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, yangının çıktığı binanın önünde saat 03.00 civarında göçmenler arasında kavga çıktığı ve polisin olay yerine gelerek müdahale ettiği aktarıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili kundaklama dahil tüm olasılıkların araştırıldığını duyurdu.

Olay yerine giden Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, basına yaptığı açıklamada, binadaki evsiz göçmen aileden bir süredir haberleri olduğunu, bu zamana kadar kendilerine gıda ve sosyal yardım yapıldığını söyledi.

Bu yıl içinde ölümle sonuçlanan 5. yangının meydana geldiği Barselona'da, son olarak eylülde göçmenlerin barındığı eski bir binada çıkan yangında 1 kadın hayatını kaybetmişti.

4 bin 800'e yakın evsizin bulunduğu kentte bunlardan 1064'ünün sokakta yaşadığı biliniyor.