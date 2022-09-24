Artan enflasyon ile yoksullaşan İspanyollar başkent Madrid'de büyük bir protestoya imza attı - Son Dakika
Üye Girişi

Artan enflasyon ile yoksullaşan İspanyollar başkent Madrid'de büyük bir protestoya imza attı

24.09.2022 15:46

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizi ve ardından gelen yüksek enflasyon İspanya'da halkın alım gücünü kötü etkiledi. İspanya'nın başkenti Madrid'de büyük bir protestoya imza atan halk, 'sosyal yoksullaşmaya karşı adil bir maaş artışı ile düzgün bir emeklilik ve kaliteli kamu hizmeti' talepleriyle yürüyüş gerçekleştirdi.

İspanya'da, Rusya- Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizi ve yüksek enflasyona karşı ilk büyük gösteri düzenlendi.
İspanya Memurlar ve Serbest Çalışanlar Sendikasının (CSIF) çağrısıyla başkent Madrid'de düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi, "sosyal yoksullaşmaya karşı adil bir maaş artışı, düzgün bir emeklilik ve kaliteli kamu hizmeti" talebiyle yürüdü.

AY SONUNU GETİREMİYORUZ

Kent merkezinde, meclis binasından Colon Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşün sonunda okunan manifestoda sol koalisyon hükümetinden, işçilerin fiyat artışlarına karşı mücadele etmesine yardımcı olması, gerekli kaynakları sağlayarak kaliteli kamu hizmetlerini garanti etmesi ve emekli maaşlarının geleceği konusunda şeffaf ve objektif bir tartışma başlatıp, etkili ekonomik önlemler alması talep edildi.

Kovid-19 salgını ve ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla hayat pahalılığının kalıcı olmaya başladığına dikkati çeken İspanyollar, "Ay sonunu getiremiyoruz. Bizden tasarruf yapmamızı beklemesinler." dedi.

ADİL BİR MAAŞI HAK EDİYORUZ

Başbakan Pedro Sanchez'i gerekli ekonomik önlemleri almamakla suçlayan, soyadını vermek istemeyen sendika üyesi Eduardo, "Her şey çok pahalandı. Elektrikten, çarşı pazar masraflarımıza kadar her şey iki katına çıktı. Bu durum daha fazla böyle devam edemez. Adil bir maaşı hak ediyoruz." diye konuştu. Memur olan Elenora da "Hükümet (Zor bir kış geçecek) diyor ama biz zaten yazı zor geçirdik. Gençler sadece ailelerinin yardımları sayesinde ayakta durabiliyor. Ay sonunu getiremeyen halktan kimse tasarruf yapmasını beklemesin." ifadelerini kullandı.

İspanya'da son 3 aydır enflasyon iki haneli rakamlarda (yüzde 10,2 ila 10,5) seyrediyor. Ülkedeki diğer sektörlerin işçi sendikaları da ekonomik sorunlara karşı gelecek haftalarda gösteriler yapacaklarını duyurdu.

YORUMLAR
500
Bir deri bir kemik kaldı! Esir takasıyla Rusların elinden kurtulan Ukraynalı askerin son hali şoka uğrattı Bir deri bir kemik kaldı! Esir takasıyla Rusların elinden kurtulan Ukraynalı askerin son hali şoka uğrattı Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında Putin'in ısrarla istediği ismin yakın dostu Medvedçuk olduğu ortaya çıktı Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında Putin'in ısrarla istediği ismin yakın dostu Medvedçuk olduğu ortaya çıktı
Kaynak: AA

İspanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artan enflasyon ile yoksullaşan İspanyollar başkent Madrid'de büyük bir protestoya imza attı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomi eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hani her taraf çökmüştü
18:30 Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafına gönderme: Yolunu şaşırmış
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:32 Küvette oğluyla çırılçıplak poz veren ünlü model Emily Ratajkowski eleştiri aldı
17:14 Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi
16:41 Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı
16:41 ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:21 Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gitti! Patron ve çevredekiler öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 19:55:35. #1.13#
SON DAKİKA: Artan enflasyon ile yoksullaşan İspanyollar başkent Madrid'de büyük bir protestoya imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement