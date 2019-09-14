İspanya'da sağanak yağmur can aldı: 5 kişi sel sularına kapılarak öldü
57 dakika önce
İspanya'yı etkisi altına alan sağanak yağmur son iki günde 5 kişinin ölümüne 3 bin 500 kişinin ise tahliye edilmesine neden oldu
İspanya'yı etkisi altına alan sağanak yağmur son iki günde 5 kişinin ölümüne, 3 bin 500 kişinin ise tahliye edilmesine neden oldu.
Ülkenin güney doğusunu vuran yağmurların ardından oluşan seller nedeniyle otoyollar, tren hatları ve havaalanları ulaşıma kapatılırken kurtarma ekipleri adeta göle dönen tünellerdeki mağdurları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:00
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