İspanya'da sağanak yağmur can aldı: 5 kişi sel sularına kapılarak öldü

İspanya'yı etkisi altına alan sağanak yağmur son iki günde 5 kişinin ölümüne, 3 bin 500 kişinin ise tahliye edilmesine neden oldu.



Ülkenin güney doğusunu vuran yağmurların ardından oluşan seller nedeniyle otoyollar, tren hatları ve havaalanları ulaşıma kapatılırken kurtarma ekipleri adeta göle dönen tünellerdeki mağdurları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.