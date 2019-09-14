Son Dakika Haberleri: İspanya'da sağanak yağmur can aldı: 5 kişi sel sularına kapılarak öldü
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İspanya'da sağanak yağmur can aldı: 5 kişi sel sularına kapılarak öldü

57 dakika önce

İspanya'yı etkisi altına alan sağanak yağmur son iki günde 5 kişinin ölümüne 3 bin 500 kişinin ise tahliye edilmesine neden oldu

İspanya'da sağanak yağmur can aldı: 5 kişi sel sularına kapılarak öldü, System.String[]

İspanya'yı etkisi altına alan sağanak yağmur son iki günde 5 kişinin ölümüne, 3 bin 500 kişinin ise tahliye edilmesine neden oldu.


Ülkenin güney doğusunu vuran yağmurların ardından oluşan seller nedeniyle otoyollar, tren hatları ve havaalanları ulaşıma kapatılırken kurtarma ekipleri adeta göle dönen tünellerdeki mağdurları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:00 
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