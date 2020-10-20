İspanya'nın başkenti Madrid'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı çalışma şartlarının zorlaşmasını ve sağlık sektöründeki özelleştirmeye karşı gösteri yaptı.
Sağlık çalışanlarının bağlı olduğu 4 sendikanın çağrısıyla Madrid'deki Ramon y Cajal devlet hastanesi önünde düzenlenen gösteride, sağlık sektöründeki personel eksikliği, yatırımların durması ve Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin yetersizliği protesto edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İspanya'da sağlık çalışanları, Kovid-19'la artan sorunlarına karşı eylem yaptı - Son Dakika