İspanya'da saldırı hazırlığı içindeki dokuz Katalan'a polis baskını

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde güvenlik güçleri saldırı hazırlığı içinde oldukları sanılan 9 ayrılık taraftarı kişinin evlerine baskın düzenledi. İspanya Yüksek Mahkemesi'nin kararının ardından düzenlenen operasyonda dokuz kişi gözaltına alınırken birçok bilgisayar ve belgeye de el konuldu.



Katalonya özerk hükümeti 1 Ekim 2017 tarihinde düzenlediği referanduma dayanarak bağımsızlığını ilan etmiş, ardından İspanya Parlamentosu Katalonya Özerk Yönetimi'ni askıya almış, bölgesel meclisini lağvederek yeni seçim kararı almıştı.