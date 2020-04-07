İspanya'da Salgın Hız Kesiyor - Son Dakika

İspanya'da Salgın Hız Kesiyor
12 dakika önce
Tıbbi Acil Durum Merkezi Başkan Yardımcısı Maria Jose Sierra, İspanya'da Corona virüsü salgınının hızının azaldığını söyledi.
Tıbbi Acil Durum Merkezi Başkan Yardımcısı Maria Jose Sierra, İspanya'da Corona virüsü salgınının hızının azaldığını söyledi
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:47
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