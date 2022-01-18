İspanya'da salgın sürecinde yoksulluk ve sosyal dışlanma arttı - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19 salgını sürecindeki son iki yıllık dönemde yoksul sayısının 2,5 milyon artarak 11 milyona çıktığı bildirildi.

Sosyolojik çalışmalar yapan Foessa Vakfı ile Caritas örgütünün 30'dan fazla uzman ile 7 bin hanede yaptığı araştırmaya göre yayınladığı raporda Kovid-19 salgınının İspanya'daki sosyal eşitsizliği artırdığı görüldü.

Uzmanlar, 2018'de nüfusun yüzde 8,6'sını kapsayan sosyal dışlanma oranının şu anda yüzde 12,7'ye çıktığını, yetersiz maaşın yanı sıra çalışma şartlarındaki kötüleşmenin yoksulluğu arttırdığını vurguladı.

Geçim kaynağı tek kişiye bağlı olan hane sayısının Kovid-19 boyunca iki kat artarak 2 milyona çıktığı bilgisini paylaşan Foessa, "Salgınla başlayan ekonomik sorunların yarattığı stresin bir sonucu olarak ülkemizdeki sosyal uyum geçmişte benzeri görülmemiş bir şok yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, hükümetin yardım paketlerine rağmen yoksul sayısının 2,5 milyon artışla 11 milyona çıktığı, 600 bin ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak aylık sabit geliri bulunmadığı ifade edildi.

Foessa'nın 700 sayfalık raporunda ayrıca İspanya'da 16-34 yaş grubundaki 2,7 milyon gencin aile kurma ve gelecek planları yapmalarını engelleyen yoğun ve çok boyutlu sosyal dışlanma süreçlerinden etkilendiği, bunlardan 650 bininin sosyal dışlanma durumunda olduğu vurgulandı.

İspanya'nın önemli sivil toplum örgütlerinden Caritas'ın Genel Sekreteri Natalia Peiro raporla ilgili "Bu krizin farklı yönlerinden biri, toplumumuzdaki eşitsizliği derinleştirmesi, özellikle kırılgan birey ve aileleri daha da dezavantajlı duruma getirmesidir." açıklamasını yaptı.