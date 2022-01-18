Üye Girişi
İspanya'da salgın sürecinde yoksulluk ve sosyal dışlanma arttı - Son Dakika

İspanya'da salgın sürecinde yoksulluk ve sosyal dışlanma arttı

18.01.2022 16:38
İspanya'da salgın sürecinde yoksulluk ve sosyal dışlanma arttı

İspanya'da Kovid-19 salgını sürecindeki son iki yıllık dönemde yoksul sayısının 2,5 milyon artarak 11 milyona çıktığı bildirildi.

İspanya'da Kovid-19 salgını sürecindeki son iki yıllık dönemde yoksul sayısının 2,5 milyon artarak 11 milyona çıktığı bildirildi.

Sosyolojik çalışmalar yapan Foessa Vakfı ile Caritas örgütünün 30'dan fazla uzman ile 7 bin hanede yaptığı araştırmaya göre yayınladığı raporda Kovid-19 salgınının İspanya'daki sosyal eşitsizliği artırdığı görüldü.

Uzmanlar, 2018'de nüfusun yüzde 8,6'sını kapsayan sosyal dışlanma oranının şu anda yüzde 12,7'ye çıktığını, yetersiz maaşın yanı sıra çalışma şartlarındaki kötüleşmenin yoksulluğu arttırdığını vurguladı.

Geçim kaynağı tek kişiye bağlı olan hane sayısının Kovid-19 boyunca iki kat artarak 2 milyona çıktığı bilgisini paylaşan Foessa, "Salgınla başlayan ekonomik sorunların yarattığı stresin bir sonucu olarak ülkemizdeki sosyal uyum geçmişte benzeri görülmemiş bir şok yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, hükümetin yardım paketlerine rağmen yoksul sayısının 2,5 milyon artışla 11 milyona çıktığı, 600 bin ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak aylık sabit geliri bulunmadığı ifade edildi.

Foessa'nın 700 sayfalık raporunda ayrıca İspanya'da 16-34 yaş grubundaki 2,7 milyon gencin aile kurma ve gelecek planları yapmalarını engelleyen yoğun ve çok boyutlu sosyal dışlanma süreçlerinden etkilendiği, bunlardan 650 bininin sosyal dışlanma durumunda olduğu vurgulandı.

İspanya'nın önemli sivil toplum örgütlerinden Caritas'ın Genel Sekreteri Natalia Peiro raporla ilgili "Bu krizin farklı yönlerinden biri, toplumumuzdaki eşitsizliği derinleştirmesi, özellikle kırılgan birey ve aileleri daha da dezavantajlı duruma getirmesidir." açıklamasını yaptı.

YORUMLAR
500

İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da salgın sürecinde yoksulluk ve sosyal dışlanma arttı - Son Dakika


Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi         
16:34
Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü         
16:31
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Sanem, duygusal boşlukla baş edebilecek mi? Yıldırım, Sergen'in oyununu bozabilecek mi? Sanem, duygusal boşlukla baş edebilecek mi? Yıldırım, Sergen'in oyununu bozabilecek mi?         
14:42
Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı         
14:16
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28

Son Dakika Haberleri
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
15:41 Kedi ve köpek mamalarının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi
15:38 Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları
15:35 Metro inşaatında feci kaza! İşçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden aşağı düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 16:45:31. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya'da salgın sürecinde yoksulluk ve sosyal dışlanma arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement