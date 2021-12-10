İspanya'da salgının ilk yılında doğum ve evlilikler azaldı - Son Dakika

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı 2020'de, bir yıl öncesine göre doğumlar yüzde 5,3 ve evlilikler yüzde 45,7 azalırken, ölümler ise yüzde 18 arttı.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) paylaştığı 2020 yılı verilerine göre, salgının ülke demografisine olumsuz etkisi olduğu görüldü.

Geçen yıl 493 bin 776 kişi hayatını kaybetti, 341 bin 315 doğum oldu ve 90 bin 416 çift evlendi. Bu veriler 2019'la kıyaslandığında ise ölümlerin yüzde 18 arttığı, doğumların yüzde 5,3 ve evliliklerin ise yüzde 45,7 azaldığı kayıtlara geçti.

Ülkede 1941'den bu yana en az doğum 2020'de olurken, 2010'dan bu yana doğan bebek sayısında yüzde 30'a yakın düşüş oldu.

Kadınlarda ilk doğum yapma yaşı ortalamasının 31 olduğu İspanya'da doğum oranları son 20 yıldır (2014 yılı dışında) düşüyor.

Son yıllarda, göç sayesinde artan İspanya'nın nüfusu 47 milyon 394 bin 223 olarak kayıtlara geçti.