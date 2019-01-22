Son Dakika Haberleri: İspanya'da Sarı Yelekli Taksiciler Grevde

İspanya'da Sarı Yelekli Taksiciler Grevde

1 saat önce

İspanyol taksi şoförleri başkent Madrid'de Uber gibi uygulamalar üzerinden şehir içi alternatif taşımacılık hizmetleri sunan sistemleri protesto etmek için sarı yeleklerini giyerek ucu açık greve başladı.

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İspanyol taksi şoförleri başkent Madrid'de Uber gibi uygulamalar üzerinden şehir içi alternatif taşımacılık hizmetleri sunan sistemleri protesto etmek için sarı yeleklerini giyerek ucu açık greve başladı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:16 

Uber, Madrid, Dünya
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