İspanya'da Sarı Yelekli Taksiciler Grevde
1 saat önce
İspanyol taksi şoförleri başkent Madrid'de Uber gibi uygulamalar üzerinden şehir içi alternatif taşımacılık hizmetleri sunan sistemleri protesto etmek için sarı yeleklerini giyerek ucu açık greve başladı.
İspanyol taksi şoförleri başkent Madrid
'de Uber
gibi uygulamalar üzerinden şehir içi alternatif taşımacılık hizmetleri sunan sistemleri protesto etmek için sarı yeleklerini giyerek ucu açık greve başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:16
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