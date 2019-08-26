İspanya'da savaş uçağının denize düşme anı kamerada
1 saat önce
İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait saldırı uçağı, denize düştü.
İspanya Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:36 Kaynak: DHA
Hava Kuvvetleri'ne ait saldırı uçağı, denize düştü. Pilot
hayatını kaybetti.
İspanya Hava Kuvvetlerine ait C-101 tipi saldırı uçağı, Murcia kentinin güneyindeki La Manga sahil bölgesine yakın bir yerde Akdeniz'e düştü. Düşen uçağın pilotu hayatını kaybetti.
Uçağın denize düşme anları ise sahildeki turistler tarafından saniye saniye kaydedildi.
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