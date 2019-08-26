İspanya'da savaş uçağının denize düşme anı kamerada
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İspanya'da savaş uçağının denize düşme anı kameradaİspanya, (DHA)- İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait saldırı uçağı, denize düştü.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:47 Kaynak: DHA
İspanya'da savaş uçağının denize düşme anı kamerada
İspanya, (DHA)- İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait saldırı uçağı, denize düştü. Pilot hayatını kaybetti.
İspanya Hava Kuvvetlerine ait C-101 tipi saldırı uçağı, Murcia kentinin güneyindeki La Manga sahil bölgesine yakın bir yerde Akdeniz'e düştü. Düşen uçağın pilotu hayatını kaybetti.
Uçağın denize düşme anları ise sahildeki turistler tarafından saniye saniye kaydedildi.
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