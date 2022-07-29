İki çocuk sahibi olduğu Barselonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte yaşayan Shakira kısa bir süre önce 11 yıllık ilişkisini bitirmişti.

Barselona Mahkemesi, mayısta, İspanya'da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek hakkında 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

İspanya, Shakira, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'ya 8 yıl hapis cezası talep edildi - Son Dakika

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