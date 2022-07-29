İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'ya 8 yıl hapis cezası talep edildi - Son Dakika
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İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'ya 8 yıl hapis cezası talep edildi

29.07.2022 14:16
İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'ya 8 yıl hapis cezası talep edildi

İspanya'da savcılar ünlü şarkıcı Shakira hakkında vergi kaçırdığı gerekçesiyle 8 yıldan fazla hapis cezası talep etti.

İspanya'da savcılar ünlü şarkıcı Shakira hakkında vergi kaçırdığı gerekçesiyle 8 yıldan fazla hapis cezası talep etti.

La Prensa Latina'da yer alan habere göre, İspanyol savcılar, Kolombiyalı şarkıcının 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon avro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Shakira'nın vergi kaçırma davasında uzlaşmayı reddetmesinin ardından, görülecek duruşmada savcının hapis cezasının yanı sıra 23 milyon avrodan fazla para cezası isteyeceği bildirildi.

Shakira, dün, uzlaşmaya gitmek yerine suçsuzluğunu kanıtlamak için mahkemeye çıkma kararını duyurmuştu.

Barselona Mahkemesi, mayısta, İspanya'da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek hakkında 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar vermişti.

İki çocuk sahibi olduğu Barselonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte yaşayan Shakira kısa bir süre önce 11 yıllık ilişkisini bitirmişti.

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Kaynak: AA

İspanya, Shakira, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'ya 8 yıl hapis cezası talep edildi - Son Dakika
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