İspanya'da seçim sonuçları hükümet kurulmasını zorlaştırıyor

İspanya'da pazar günü yapılan erken genel seçimlerden çıkan sonuçlar, hükümet kurmayı daha da zorlaştırdı.

Seçimlerden birinci parti çıkan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemeyen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), sağ partilerle hükümet kurma ya da yeni bir erken seçime gitme olasılıklarına kapıları kapattı.

Seçim sonuçlarını değerlendirmek için bir araya gelen PSOE'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında basına açıklama yapan parti sekreteri Jose Luis Abalos, sağ partilerin dahil olduğu bir hükümetin söz konusu olamayacağını vurguladı.

Abalos, PSOE'nin, ülke siyasi tarihindeki en büyük rakibi olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile koalisyon yapması gerektiği yönünde bazı basın organlarında yer alan yorumlara cevap verdi.

"Büyük koalisyon hükümeti söz konusu olamaz. PP'nin çekimser oy kullanmasını da beklemiyoruz." diyen Abalos, yeni bir erken seçim senaryosunu da dışarıda bırakarak, "ilerici bir hükümet için en kısa sürede çalışmalara başlamayı" taahhüt etti.

PSOE sekreteri, hükümet kurmaya yönelik görüşmeler için aşırı sağ görüşlü Vox hariç tüm siyasi partilerle temasa geçeceklerini açıkladı.

Seçimlerin ardından oluşan meclis aritmetiğine göre PSOE, 28 Nisan seçimleri sonunda kuramadığı hükümeti şimdi daha kötü şartlarda kurmaya çalışacak.

Hükümeti kurmak için meclisteki 350 sandalyeden 176'sına sahip olması gereken PSOE'nin 120 milletvekili bulunuyor.

PSOE'nin hükümet kurabilmesi için önündeki en zorlu müzakere, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile yapacağı görüşmeler olarak gözüküyor.

Koalisyon hükümetinde ısrar eden ve 28 Nisan'da yapılan seçimlerde kendisine verilen bakan sayısını az bularak 4 ay önce hükümetin kurulmasını engelleyen Unidas Podemos, bir kez daha koalisyon hükümetini şart koyuyor.

PSOE ile Unidas Podemos'un anlaşması halinde, seçimlerden büyük yenilgiyle çıkan ve lideri Albert Rivera'nın istifasıyla zor bir dönemden geçen liberal görüşlü Vatandaşlar (C's) partisinin de buna destek vermesi gerekiyor.

C's, 28 Nisan sonrasında Sanchez ile hiçbir şekilde müzakere yapmayacağını açıklayarak, görüşmeyi bile kabul etmemişti.

PSOE'nin (120) şimdilik çok zor görünen Unidas Podemos (35 milletvekili) ve C's (10 milletvekili) ile anlaşması halinde 176 çoğunluğu elde etmesi için mecliste az sayıda temsilcileri olan ve bağımsızlık politikalarından uzak kalan diğer partileri de ikna etmesi gerekiyor.

Ülke basınında yapılan yorumlara göre, sol görüşlü Mas Pais (3), Bask Milliyetçi Partisi (7), Kantabria Bölgeci Parti (1), Galisya Milliyetçi Bloğu (1) ve Teruel Var (1) partilerinin hükümetin kurulmasının önünü tıkamayacakları tahminleri yapılıyor.

PSOE, bu hükümet seçeneğini hayata geçirmesi halinde hem ayrılıkçı Katalan ve Bask partilerini hem de aşırı sağcı Vox ile en büyük siyasi rakibi PP'yi muhalefette koltuklarında bırakabiliyor.

Ancak olası böyle bir hükümetin çok uzun ömürlü olmayacağı da siyaset uzmanlarınca şimdiden dile getiriliyor.

- Seçimlerin ardından hükümet kurma süreci

İspanya'nın önündeki siyasi takvimde meclis ve senatonun 3 Aralık'ta açılması öngörülüyor.

Meclis ve senatoda görev dağılımın yapılmasının ardından Kral 6. Felipe'nin siyasi partilerin liderleriyle tek tek görüşüp, PSOE lideri ve mevcut durumda geçici başbakan olan Pedro Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor.

Sanchez'in hükümeti kurmak için aralık ayı ortasında mecliste güven oylamasına gitmesi tahmin edilirken, başarısız olması halinde yeni bir erken seçime gidebileceği belirtiliyor.

İspanya'da 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerin resmi sonuçlarına göre 350 sandalyeli meclisin dağılımı:

PSOE 120, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 88, aşırı sağ görüşlü Vox 52, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 35, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 10, sol görüşlü Mas Pais 3, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partiler: Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 13, Katalonya için Birlik (JxCat) 8, Halk Birliği Adaylığı (CUP) 2; Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 7 Bask'ta faaliyet gösteren bağımsızlık yanlısı Eh Bildu 5, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Galisya Milliyetçi Bloğu (BNG) 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1, Teruel Var 1.

208 sandalyeli senatonun dağılımı:

PSOE 92, PP 84, ERC 11, PNV 9, JxCat 3, NA 3, Vox 2, Teruel Var 2, EH Bildu 1, Gomera Sosyalist Grubu (ASG) 1.