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İspanya'da seçim sürprizi: 'Komünist kent' aşırı sağa kaydı
6 saat önce
Fakat bu sefer komünist kökenli Birleşik Sol Parti tarafından yönetilen kasaba, sakinlerinin neredeyse tamamının aşırı sağ Vox Partisi’ne oy vermesiyle manşetlere çıktı.
İspanya'da 1988 yılında gösterdikleri "büyük" dayanışmayla 133 Ekvadorlu göçmenin kentlerinden sınır dışı edilmesine engel olan ve bu hareketleriyle dünyada birçok gazetenin manşetinde yer alan Totana kenti 30 yıl aradan sonra yine gündemde.
Fakat bu sefer komünist kökenli Birleşik Sol Parti tarafından yönetilen kent, sakinlerinin neredeyse tamamının aşırı sağ Vox Partisi'ne oy vermesiyle manşetlere çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:34
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