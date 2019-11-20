Son Dakika Haberleri: İspanya'da seçim sürprizi: 'Komünist kent' aşırı sağa kaydı
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İspanya'da seçim sürprizi: 'Komünist kent' aşırı sağa kaydı

6 saat önce

Fakat bu sefer komünist kökenli Birleşik Sol Parti tarafından yönetilen kasaba, sakinlerinin neredeyse tamamının aşırı sağ Vox Partisi’ne oy vermesiyle manşetlere çıktı.

İspanya'da seçim sürprizi: 'Komünist kent' aşırı sağa kaydı, System.String[]

İspanya'da 1988 yılında gösterdikleri "büyük" dayanışmayla 133 Ekvadorlu göçmenin kentlerinden sınır dışı edilmesine engel olan ve bu hareketleriyle dünyada birçok gazetenin manşetinde yer alan Totana kenti 30 yıl aradan sonra yine gündemde.


Fakat bu sefer komünist kökenli Birleşik Sol Parti tarafından yönetilen kent, sakinlerinin neredeyse tamamının aşırı sağ Vox Partisi'ne oy vermesiyle manşetlere çıktı.

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İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:34 
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