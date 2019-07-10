Son Dakika Haberleri: İspanya'da sel: 1 ölü
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İspanya'da sel: 1 ölü

2 saat önce

İSPANYA'NIN Navarra bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi meydana geldi.

İspanya'da sel: 1 ölü, System.String[]
Güncel
İSPANYA'NIN Navarra bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi meydana geldi. Sel felaketi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenilirken, çok sayıda ev ve iş yeri de sular altında kaldı. Öte yandan, suda sürüklenen birçok aracın olduğu da görüldü.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:17 
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