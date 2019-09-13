İspanya'da sel: 2 ölü

İspanya 'da günlerdir devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. Albacete bölgesinde ise sel sularını kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonucu birkaç şehirde sel meydana geldi. Albacete bölgesinde 70li yaşlarında olan 1 kadın ve 1 adam, bulundukları aracın sel sularında sürüklenmesi sonucu hayatını kaybetti. Sel suları birçok araçta ve binada maddi hasara sebep olurken, bazı kişiler de su baskını nedeniyle evlerinin üst katlarında ve çatılarda mahsur kaldı. Caudete şehrinde ise arama kurtarma çalışmaları sırasında, araçlarda ya da evde mahsur kalan 13 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendi evinin çatısında mahsur kalan iki kişinin helikopterle kurtarılma anı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Selden görüntüler

-Sel suları altında kalan araçlar

-Helikopterle kendi evlerinin çatısında mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması

-Arama kurtarma ekiplerinin çalışması

-Selden görüntüler

