Son Dakika Haberleri: İspanya'da sel: 2 ölü
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İspanya'da sel: 2 ölü

1 saat önce

İspanya'da günlerdir devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.

İspanya'da sel: 2 ölü, System.String[]

İspanya'da günlerdir devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. Albacete bölgesinde ise 2 kişi, içinde bulundukları aracın, sel sularında sürüklenmesi sonucu hayatını kaybetti.

İspanya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonucu birkaç şehirde sel meydana geldi. Albacete bölgesinde bir kadın ve bir adam, bulundukları aracın sel sularında sürüklenmesi sonucu hayatını kaybetti. Meydana gelen selde birçok araçta ve yapıda maddi hasar meydana gelirken, bazı kişiler de evlerine sel sularının girmesi sonucu, evlerinde mahsur kaldı. Caudete şehrinde ise arama kurtarma çalışmaları sırasında, araç  ve evlerde mahsur kalan 13 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendi evinin çatısında mahsur kalan iki kişinin helikopterle kurtarıldığı görüldü.

İspanya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:40 Kaynak: DHA
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