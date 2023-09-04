İspanya'da sel: 3 ölü, 3 kayıp - Son Dakika

İspanya'da sel: 3 ölü, 3 kayıp

İspanya\'da sel: 3 ölü, 3 kayıp
Son Güncelleme: 04.09.2023 20:15

İspanya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de kayboldu.

İspanya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de kayboldu.

İspanya'da etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Başkent Madrid, Toledo şehri, Castile- La Mancha, Katalonya ve Valencia bölgelerinde su taşkınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Toledo şehrinde selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtartılırken, su taşkınları nedeniyle toplu taşıma seferlerinde aksamalar yaşandı. Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de kayboldu. Acil servis ekipleri kayıpları aramak için harekete geçti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise sel sularının yolları kapattığı, nehirlerde yaşanan taşkınlar nedeniyle köprülerde hasarın meydana geldiği ve araçların sular içinde sürüklendiği görüldü.

İspanya Ulusal Hava Durumu Ajansı (AEMET), metrekare başına 90 litreye kadar yağış görüldüğünü belirtti. Yağışların önümüzdeki pazartesi gününe kadar etkisini azaltarak süreceğini belirten AEMET, alarm kodunu kırmızı ve turuncudan sarıya düşürdüklerini açıkladı.

Selden etkilenenler o anları anlattı

Toledo şehrinde sel felaketinden etkilenen ABD asıllı Isabella Stewart, "Sadece yağmur yağmaya devam etti. Çok korktuk ama biz içeride olduğumuz için güvendeydik" dedi.

Başka bir bölge sakini Ruben Gonzalez, "Buradan 4 blok ötede yaşıyorum ama yağışlar çok güçlüydü. Her yeri su bastı. Bu çok çılgınca" ifadelerini kullandı. - MADRİD

Kaynak: İHA

Valencia, İspanya, Madrid, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İspanya'da sel: 3 ölü, 3 kayıp - Son Dakika


Son Dakika
20:47 Melih Gökçek'ten "Bu ülke senden tiksiniyor" diyen Güntekin Onay'a yanıt: Seni adam yerine koyan yok
20:33 Hindistan'ın Odisha eyaletine 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü, 14 yaralı
20:14 THY, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tatil hediye edecek
20:07 Menajeri tartışmalara son noktayı koydu! Jorginho, Fenerbahçe'ye transfer olmayacak
19:35 İspanya'da 12 yıldır mağarada yaşayan adam bulundu
19:17 Vedalaşmaya damga vuran anlar! Erdoğan, Putin'e futbolcunun durumunu sordu
19:07 Sanatçı Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi
19:00 ABD'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin ilk sözler: Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz, Türkiye'ye minnettarız
18:58 Maaşını duyunca şok olacaksınız! Ramos, 18 yıl sonra Sevilla'da
18:41 Orkun Kökçü Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 20:50:22. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya'da sel: 3 ölü, 3 kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement