Son Dakika Haberleri: İspanya'da sel 4 can aldı
Son Dakika Dünya Haber

İspanya'da sel 4 can aldı

42 dakika önce

İspanya'da yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel sonucu ülkede 4 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da sel 4 can aldı, System.String[]
İspanya'da yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel sonucu ülkede 4 kişi hayatını kaybetti. Orihuela şehrinde metrekare başına 200 litreden fazla yağmur yağdı.


İspanya'da günlerdir devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ülkenin güneydoğusunda etkili olan yağışlar sonucu 3 bin 500 kişi bulundukları bölgelerden tahliye olmak zorunda kalırken, Murcia Havalimanı meydana gelen sel sonucu kapatıldı. Orihuela şehrinde etkili olan yağışlar sonrasında yollar su altında kalırken, birçok evi su bastı. Kentte bulunan Segura nehri, yoğun yağışlar sonrasında taştı. İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, 2 kişinin Albacete'de, bir kişinin Almeria'da ve yine bir kişinin Jamula'da hayatını kaybettiğini bildirdi.


İspanya, Murcia, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü iş adamı ve şarkıcı Mr. Jade, köpek barınağına sahip çıktı
2019 FIBA Dünya Kupası'nda Avustralya'yı yenen İspanya finale çıktı FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi Arjantin oldu Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 23:34:04. #7.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanya'da sel 4 can aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]