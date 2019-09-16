İspanya'da sel: ölü sayısı 6'ya çıktı

İspanya 'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya çıktığı belirtildi. Selin meydana geldiği bölgelerde tarım alanları zarar gördü, evlerde ve araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Şiddetli yağışlar Albacete Valencia, Murcia başta olmak üzere İspanya'nın birçok noktasında sele neden oldu. Yaşanan selde toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin 500 kişinin bulundukları bölgelerden tahliye edildiği belirtildi. Yerel medya, meydana gelen aşırı yağışların, son 140 yılın en yüksek oranı olduğunu yazdı.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolların su altına kaldığı; araçların sel sularında sürüklendiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Sokakların sel suları altında kalması

-Bazı araçların sel sularında sürüklenmesi

- İspanya