Son Dakika Haberleri: İspanya'da selde ölü sayısı 6'ya yükseldi
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İspanya'da selde ölü sayısı 6'ya yükseldi

1 saat önce

İspanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İspanya'da selde ölü sayısı 6'ya yükseldi, System.String[]

İspanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.


İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış sonucu yaşanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'den 6'ya yükseldi. Yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında 2 kişinin daha cesedine ulaşılırken 3 bin 500'den fazla kişinin de bölgeden tahliyesi gerçekleştirildi.


Devlet Meteoroloji Ajansı'nın (AEMET) tahminleri sonrası İçişleri Bakanlığı'nın Sivil Savunma ve Acil Durum Ekipleri özellikle Valensiya'da yağışların devam etmesi halinde nehirlerde taşkınlar olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Valensiya'nın yanı sıra ise Alicante, Murcia ve Almeria kentlerinde de büyük tahribata yol açan yağmurların bazı bölgelere metrekare başına 400 litreden fazla yağış bıraktığı kaydedildi.


Dün Endülüs bölgesinin acil servis ekipleri, Granada bölgesinde kaybolan bir adamın cesedine ulaştıklarını duyurmuştu. Acil servisten yapılan açıklamada, "Granada'da kayıp olan 36 yaşında bir erkeğin cesedi su ve çamur dolmuş arabasında bulundu" denilmişti. Önceki gün ise hayatını kaybeden 51 yaşındaki bir kadın ve 61 yaşındaki kardeşinin devrilmiş otomobilin içinde bulunduğu, üçüncü kişinin ise bir otomobilde sıkışarak can verdiği açıklanmıştı. - MADRİD

İçişleri Bakanlığı, İspanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:00 Kaynak: İHA
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