Son Dakika Haberleri: İspanya'da selde ölü sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika Güncel Haber

İspanya'da selde ölü sayısı 6'ya yükseldi

1 saat önce

İspanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İspanya'da selde ölü sayısı 6'ya yükseldi, System.String[]

İspanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış sonucu yaşanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'den 6'ya yükseldi. Yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında 2 kişinin daha cesedine ulaşılırken 3 bin 500'den fazla kişinin de bölgeden tahliyesi gerçekleştirildi.

Devlet Meteoroloji Ajansı'nın (AEMET) tahminleri sonrası İçişleri Bakanlığı'nın Sivil Savunma ve Acil Durum Ekipleri özellikle Valensiya'da yağışların devam etmesi halinde nehirlerde taşkınlar olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Valensiya'nın yanı sıra ise Alicante, Murcia ve Almeria kentlerinde de büyük tahribata yol açan yağmurların bazı bölgelere metrekare başına 400 litreden fazla yağış bıraktığı kaydedildi.

Dün Endülüs bölgesinin acil servis ekipleri, Granada bölgesinde kaybolan bir adamın cesedine ulaştıklarını duyurmuştu. Acil servisten yapılan açıklamada, "Granada'da kayıp olan 36 yaşında bir erkeğin cesedi su ve çamur dolmuş arabasında bulundu" denilmişti. Önceki gün ise hayatını kaybeden 51 yaşındaki bir kadın ve 61 yaşındaki kardeşinin devrilmiş otomobilin içinde bulunduğu, üçüncü kişinin ise bir otomobilde sıkışarak can verdiği açıklanmıştı.

(Serkan Bayar/İHA)

İçişleri Bakanlığı, İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Savaş da olacak çatışmalar da" diyen HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ardından AK Parti'den iki kişi daha istifa etti 12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden anne Gülben Ergen'e seslendi: Oğlum ile oğlunuz aynı takımda top oynuyordu. Bir gün aradınız mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 20:42:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanya'da selde ölü sayısı 6'ya yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]