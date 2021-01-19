İspanya'da sendikalar meydanlara iniyor

İspanya'nın iki büyük işçi sendikası, İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CCOO) ve Çalışanlar Genel Birliği (UGT), sol koalisyon hükümetinden asgari ücret artışı, emekli ve işçi haklarının genişletilmesiyle ilgili adım atması talebiyle 11 Şubat'ta ülke genelinde gösteri kararı aldı.

CCOO Genel Sekreteri Unai Sordo ve UGT Genel Sekreteri Pepe Alvarez, düzenledikleri ortak basın toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) işçiler ve emekliler üzerindeki olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek ve salgından dolayı bir yıldır dondurulan eski sorunlara çözüm üretmek için hükümete "müzakere masasına oturma" çağrısı yaptı.

Sendikalar, asgari ücret artışı ile 2011 ve 2012 yıllarında dönemin sağ hükümeti tarafından çıkarılan işçi ve emekli haklarıyla ilgili reformların iptalini öncelik olarak belirledi.

Unai Sordo, "11 Şubat'taki gösterinin amacı, hükümete açık bir mesaj göndermektir. Salgın öncesi sorunlara yoğunlaşmak, ülkenin sosyal ajandasını tekrar gündeme getirmek gerekiyor." yorumunu yaptı.

Pepe Alvarez ise "Hükümeti, taahhüt edilen sosyal ve çalışma reformları yerine getirmeye, ülkenin adil bir şekilde yeniden inşasını garanti etmeye ve bu zorlu dönemde kimseyi geride bırakmamaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

CCOO ve UGT, mevcut durumda 950 avro olan asgari ücretin bu yıl içinde 1.000 avroya çıkarılmasını talep ediyor.

Salgında yeni vaka artışlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan sendika liderleri, İspanyollardan 11 Şubat'ta yapılacak gösteri dışında, tepkilerini sosyal medya üzerinden de göstermelerini istedi.

Diğer yandan sendikalar, salgının başlamasından bu yana uygulanan ve İspanya'daki kısa adı ERTE olan kısa çalışma ödeneği benzeri devlet yardımının 31 Mayıs'a kadar uzatılmasına yönelik yürütülen müzakerelere destek verdi.

Kovid-19'dan dolayı işsizlik oranının yüzde 16,4'e kadar yükseldiği İspanya'da mevcut durumda 755 bin kadar işçi ERTE'den faydalanıyor.