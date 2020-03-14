İspanya'da serbest dolaşıma korona virüs sınırlaması getirildi - Son Dakika

İspanya'da korona virüs için alarm durumuna geçildi. Hükümet, pazartesi gününden itibaren dolaşımı sınırlandırma kararı aldı.



İspanya'da Pedro Snchez hükümeti ülke içi de dahil olmak üzere, seyahat etmeyi yasaklayan bir kararname çıkardı. Sadece sağlık hizmetleri veya gıda alımları gibi acil durumlar dışında vatandaşlara seyahat yasağı getirildi. İspanya hali hazırda 5 bin 700'den fazla hasta sayısı ile Avrupa'da en çok korona virüs vakası görülen ikinci ülkesi.



Hükümet, pazartesi günü saat 08.00'den itibaren, vatandaşların korona virüs salgınının genişlemesini durdurmak için önlem olarak İspanya genelinde serbest dolaşımı sınırlandırdı. Bu kararname Bakanlar Kurulunun olağanüstü toplantısından sonra alındı.



Kararnameyle vatandaşlara yiyecek alımı da dahil olmak üzere 8 farklı durumda kamuya açık alanlara çıkabilecekleri bildirildi. Ayrıca vatandaşlar sağlık merkezlerine gitmek için evlerinden ayrılabilecekler. Yaşlılara yardım ve bakım için dışarı çıkılmasına izin verilecek. Reşit olmayanlar, bakmakla yükümlü olunanlar, engelliler veya özellikle korunmasız insanlara bakmakla yükümlü olanlara da sokağa çıkma izni verilecek. Finansal kurumlara ise ancak, mücbir sebep veya ihtiyaç durumu nedeniyle izin alınarak gidilebilecek. - MADRİD