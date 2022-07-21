İspanya'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Bir Haftada 679 Kişi Hayatını Kaybetti

MADRİD, 21 Temmuz (Xinhua) -- İspanya Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu yaz ülkede etkili olan ikinci sıcak hava dalgasının ilk sekiz gününde (10-17 Temmuz) 679 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Carlos III Sağlık Enstitüsü, sadece 17 Temmuz'da 169 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Enstitünün açıklamasına göre 679 kişinin 430'u 85 yaş ve üzeri, 159'u 75 ila 84 yaşlarında ve 58'i 65 ila 74 yaşlarındaydı. Yazın ikinci sıcak hava dalgası, Salı günü nispeten daha düşük sıcaklıklarla sona erdi ancak bu durumun kısa sürmesi ve hafta sonundan önce ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Enstitü, İspanya'da 2022 yılının ilk sıcak hava dalgasının 11 Haziran ile 17 Haziran arasında görüldüğünü ve 829 kişinin ölümüne yol açtığını belirtti. Buna göre bu yaz ülkede aşırı sıcaklıklar nedeniyle toplam 1.508 kişi hayatını kaybetti.